Sacchi: “La chiave della vittoria del Milan è stata l’ingresso di Leao”

"La chiave della vittoria è stata l'ingresso di Leao. Il portoghese ha fatto cose impressionanti, ha letteralmente spaccato la partita. E a vederlo in queste condizioni mi fa venire ancora più rabbia, dico la verità. Ha qualità incredibili, sia fisiche che tecniche, eppure non sempre riesce a esprimerle. Mi auguro che abbia quella continuità di rendimento necessaria per arrivare ad altissimi livelli. Ce la farà? Ci vorrebbe la sfera magica, fatico a rispondere. Credo che abbia bisogno di essere sempre stimolato sia in allenamento sia in partita. Probabilmente il temperamento non lo aiuta, magari non è un leone, però ha qualità eccezionali: in velocità, e con la palla al piede, non lo ferma nessuno".