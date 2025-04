Sabatini: “Il Milan non è da nono posto in classifica, vale di più”

“Questo Milan vale molto di più del nono in classifica. Deludente e desolante, e la dimostrazione si ha contro l’Udinese con le novità della difesa a 3 che dà buone risposte e con i protagonisti più o meno attesi. Leao segna il gol dell’apertura e poi si limita a fare il Leao, cioè lo spettatore privilegiato, ma anche Theo Hernandez segna un gol da vecchi tempi, che in estate verrà interpretato per come deve. Un saluto malinconico al suo Milan o un arcobaleno di speranza per il futuro e la sua permanenza in rossonero. Mercoledì con l’Inter sarà un’altra storia, ma la sensazione è che il Milan potrà mettere in difficoltà i nerazzurri molto di più di quanto non si potesse pensare alla partita d’andata”.