Sabatini: “Con l’entrata di Leao il Milan è cambiato, inarrestabile”

Sandro Sabatini ha parlato in diretta su Mediaset in merito alla vittoria del Milan della Supercoppa Italiana:

“Rafa Leao, Theo Hernandez. Quel che ha dato Conceiçao è un qualcosa che a me non risulta visibilissimo dal punto di vista tecnico e tattico, ma è notevole dal punto di vista delle motivazioni. Con l’entrata di Leao il Milan è cambiato, sembrava una squadra inarrestabile. Anche Theo gran partita. Leao entra in tutti e tre i gol, eh.”