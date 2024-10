Rocchi: “Arbitraggio di questa giornata? Non sono soddisfatto”

In questi minuti, presso la sala arancio dello stadio San Siro di Milano sta venendo presentata la nuova edizione del "Codice di Giustizia Sportiva FIGC" a cura di Giancarlo Viglione. Dal palco ha parlato anche Gianluca Rocchi, ex arbitro e attuale responsabile CAN (Commissione Arbitri Nazionale), il quale ha dichiarato: "Soddisfatto degli arbitraggi dell’ultima giornata? No!".