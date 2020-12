Rivera: “Milan o Inter? La più forte è quella che sta davanti”

MILANO – Gianni Rivera è tornato a parlare del Milan. Lo ha fatto nella trasmissione televisiva Tiki Taka, dove ha risposto alla domanda sulla squadra più forte attualmente tra i rossoneri e l’Inter. Ecco cosa ha detto l’ex numero dieci del Diavolo:

“La più forte tra Inter e Milan? La squadra che sta davanti. Se vediamo la classifica il Milan è primo e questa non può essere una casualità, ci sarà un perché. Per adesso sono i rossoneri, poi vedremo cosa succederà, spero rimangano in testa. Il mio cuore è rimasto rossonero. Il rosso e il nero sono i colori che ho vissuto nella mia vita da calciatore“.

