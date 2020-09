Rio Ave-Milan – Il tecnico dei portoghesi: “Non siamo spaventati”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Manca poco all’ultimo preliminare per l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League. Giovedì sera, infatti, andrà in scena Rio Ave-Milan e il tecnico della squadra portoghese, Mario Silva, ha parlato al quotidiano sportivo lusitano, Record. Ecco le sue parole:

“Il Milan? Il suo nome potrebbe intimorire chiunque, ma noi non siamo spaventati. Già con il Besiktas sapevamo che sarebbe stata difficile, ma siamo in fiducia e alla fine della gara siamo passati noi, anche contro i rossoneri partiamo sfavoriti, ma faremo di tutto per passare il turno e arrivare in Europa League”.