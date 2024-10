Rinvio Bologna-Milan: ecco la nota ufficiale della Lega Serie A

"RINVIO GARA BOLOGNA-MILAN (9^ giornata) del 25 ottobre 2024. Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, vista la delibera del Consiglio di Lega tenutosi in data odierna, in cui la Lega Serie A prende atto dell’Ordinanza del Sindaco di Bologna n. 761919/2024, che non consente la disputa, neanche a porte chiuse, della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan, in programma il giorno 26 ottobre 2024 alle ore 18.00, dispone il rinvio della stessa a data da destinarsi".