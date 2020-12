Rinnovo Calhanoglu, in settimana incontro con il Milan

MILANO – Il Corriere della Sera ha riportato le ultime notizie sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il contratto del numero dieci del Milan, infatti, è ancora in scadenza e nell’ultimo periodo sono arrivate diverse voci su un possibile divorzio con il Diavolo. Secondo la fonte però le prossima settimana è previsto un incontro tra il procuratore del calciatore turco e la dirigenza rossonera. Dovrebbe essere un nuovo faccia a faccia interlocutorio, per capire se i 7 milioni chiesti saranno confermati, o meno. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<