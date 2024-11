Ravezzani: “Per lo scudetto mi fido più di Napoli e Inter, il Milan…”

In Champions due italiane hanno convinto per prestazione e risultato: Milan e Atalanta. Guardando al campionato chi ritiene tra le due più da Scudetto?

"Nessuna delle due, mi fido di più di Inter e Napoli. Però credo l'Atalanta. Il Milan senza Morata, in attacco ha Abraham che sta andando male e Jovic, non ha una grande alternativa, è costruita male. L'Atalanta per come è dà più garanzie".