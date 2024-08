Ravezzani: “Infortunio Morata? Ha dato l’anima, non è un’apocalisse”

Un Milan che ha deluso per 89 minuti, ma che poi ha trovato due reti per riacciuffare il Torino nel recupero. Spunti positivi, ma anche molto negativi dalla prima in Serie A con il Diavolo di Paulo Fonseca. Fabio Ravezzani, direttore di 'Telelombardia' e noto giornalista, ha scritto su X, parlando anche della prestazione di Alvaro Morata e del suo infortunio che lo vedrà rientrare solo a settembre dopo la sosta delle Nazionali. Ecco il parere di Ravezzani in merito.