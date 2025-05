Ravezzani: “In questa stagione la dirigenza rossonera è mancata nei…”

“Il Milan abdica in qualche modo a dare una presenza forte di sé anche a Genoa. Moncada è evidentemente di questa triade dirigenziale, che non si capisce bene come sia composta e che poteri abbia, l’elemento meno rappresentativo. È andato lui con la squadra a Genova ed è vero che si trattava di una partita non particolarmente importante, ma non è comprensibile come in ogni caso, in una partita che serve a preparare quella che è determinante che si giocherà relativamente tra pochi giorni, non sia stato seguito il Milan da dirigenti importanti come Furlani e Ibrahimovic.