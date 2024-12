Ravezzani: “Errore di Cardinale? Considerare chiunque dirigente”

"E' stata una risposta forse più dura del lecito, ma nel merito ha ragione Marotta. Zhang è saltato per aria non per l'Inter ma perché l'impero di Suning ha cominciato a scricchiolare per altro. La filosofia di Zhang era più efficace di quella di Cardinale, negli anni ha messo i conti all'ordine e ha creato valore attorno al brand e del club, visto che ha introiti maggiori dei rossoneri. Non è detto che spendere meno voglia dire andare meglio di chi spende di più, conta come spendi. Una risposta andava data, ma io avrei risposto nel merito della critica di Cardinale".