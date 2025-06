Rampulla: “Il Milan con Allegri sarà più pragmatico, può fare il salto”

Michelangelo Rampulla è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, in cui ha parlato del Milan

Il Milan con Allegri come il Napoli con Conte?:

"Puntare allo Scudetto no, ma con Allegri sarà più pragmatica. Poi basta un episodio positivo per svoltarti la stagione e avere al timone uno come Max può farti fare il salto".