Ramazzotti: “Finito il mondiale, il Milan ci proverà per Nicolas Jackson”

"Ci sarà anche un grande colpo in attacco, un bomber da affiancare a Gimenez. Nicolas Jackson, il 2001 senegalese del Chelsea, è diventato un’opzione in primo piano insieme allo juventino Dusan Vlahovic e al nigeriano Victor Boniface. Jackson, pagato nel 2023 37 milioni al Villarreal, sembrava un punto fermo dei Blues che invece hanno perso fiducia in lui non tanto per i gol (30 in 81 presenze a Londra), ma per i due cartellini rossi che ha rimediato in questo finale di stagione contro il Newcastle in Premier e, al Mondiale per club, contro il Flamengo. È considerato un po’ troppo indisciplinato, soprattutto nei momenti chiave, e non a caso Maresca ha chiesto di investire su altri due numeri 9: i neo acquisti Delap e Joao Pedro.