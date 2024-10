Ramaccioni: “Ricordo più bello? La Champions di Atene con il Barcellona”

“È fra gli intoccabili. È talmente bravo che c’è da dire solo che ci faceva giocare talmente bene… Un mio nipote mi disse, quando perdemmo ad Istanbul, che avevamo perso per l’invidia degli dei. Alla fine del primo tempo l’invidia degli dei fu tale che perdemmo la partita. Io sinceramente devo dire che anche chi ha avuto meno fortuna, come Tabarez, è stato uno tra i più bravi al Milan. E l’ha dimostrato anche nel prosieguo della sua vita. Lasciò il posto ad Arrigo, che rientrava per la seconda volta, ma non so cosa non funzionò in lui. Anche Fatih Terim quando lasciò la panchina ad Ancelotti… Anche lui era un grande allenatore”.