Raimondi: “Cardinale vuole inserire di più Baresi e Massaro a Milanello”

Ad assistere alla prima vittoria del Milan in stagione, ieri sera a San Siro, c'era anche il proprietario rossonero Gerry Cardinale. Ancora assente invece Zlatan Ibrahimovic che però tornerà nelle prossime ore e seguirà la squadra fin da domani nell'avvicinamento al debutto in Champions League contro il Liverpool. Intanto il collega di Mediaset Claudio Raimondi ha fornito un'indiscrezione su un'idea che avrebbe Gerry Cardinale per aiutare di più la squadra nel lavoro quotidiano. Ecco le sue parole a SportMediaset XXL.