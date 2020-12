Preoccupano i numeri dell’attacco del Milan senza Ibra

MILANO – Iniziano a preoccupare i numeri del reparto offensivo del Milan, orfano di Zlatan Ibrahimovic. Gli ultimi due rossoneri ad andare in goal sono stati due difensori: Calabria e Kalulu, entrambi contro il Genoa. Gli altri giocatori a trovare la rete, senza lo svedese in campo sono stati: Theo Hernandez, Castillejo, Romagnoli e Kessie. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<