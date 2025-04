Pisacane: “Una grandissima vittoria, nonostante una partita non perfetta”

Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa in merito alla vittoria del suo Cagliari Primavera in Coppa Italia contro il Milan Primavera :

"Sono contento per i tifosi, per quello che hanno dimostrato seguendoci fino a qua. Non è stata una partita perfetta, ma è normale che sia cosi, tengo sempre i piedi per terra e un profilo basso ma da domani pensiamo alla Juventus. io ho sempre detto ai ragazzi che da soli non si va da nessuna parte. Ho sempre detto che il gruppo è la cosa principale, oggi è stata la dimostrazione che i ragazzi mi hanno seguito. Questa è una vittoria che parte da lontano, dalla vittoria di Genova che non era così scontata. Mi è dispiaciuto lasciare fuori Trepy ma lo stesso giocatore mi ha dimostrato ancora una volta di essere fondamentale. Ho sempre avuto la curiosità di imparare certe cose, di apprendere tutto da tutti, capire come un allenatore può partire. Io sono sempre stato umile ed ho preso tanto da tutti gli allenatori che ho avuto in carriera".