Pellegatti: “Mi sembra strano che il Milan parta con 25 milioni per Ricci”

Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di radio 24, durante il programma Tutti Convocati, in cui ha parlato del mercato rossonero

Carlo Pellegatti ha parlato a Tutti Convocati, programma di Radio 24, in merito al mercato del Milan :

"Mercato Milan: in questo momento c'è da capire se sia così vicino Samuele Ricci, 25 milioni, bonus compresi. Mi pare strano che come primo acquisto si parta da 25 per Ricci, ma queste solo le notizie che arrivano al momento".