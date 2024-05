Pellegatti: “Danno tutti per scontato Fonseca, io aspetto il comunicato…”

Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha insinuato il dubbio che Paulo Fonseca possa non arrivare al Milan. Il tecnico lusitano, infatti, è dato praticamente per certo come prossimo allenatore del club rossonero per la stagione che verrà da tutti gli organi principali di stampa. Se qualche tempo fa erano poche le voci che caldeggiavano questa ipotesi, ormai tutti si sono allineati al suo nome come prossimo tecnico del Diavolo. Eppure la firma non è ancora giunta ed è corretto pensare che il club possa cambiare idea.