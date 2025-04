Pedullà: “Sarri c’è ancora come idea per la panchina del Milan”

“Maurizio Sarri vorrebbe fare l’ultima esperienza in carriera, in Italia con un club giusto, per tornare in pompa magna dalla porta primaria. Sarri c’è ancora come idea per la panchina del Milan, e lui oggi vuole aspettare. Solitamente chi aspetta è perché ha una speranza, o molto più di una speranza. L’ultimo allenatore italiano che il Milan ha contattato è stato lo stesso Sarri lo scorso dicembre, ma non trovarono l’accordo sui 6 mesi di contratto. Se fosse lui, visto che hanno fatto tanti nomi irrealizzabili o mai trattati, penso che il discorso prioritario sarebbe la difesa, soprattutto conoscendo come lavora lui in quel reparto. Una difesa così è inguardabile, non si può proporre a nessun livello”.