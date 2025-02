Pastore: “Cardinale? Le parole di Ibrahimovic totalmente fuori luogo”

"C'è questa lunga intervista a Zlatan Ibrahimovic, uscita in questi giorni sul mensile GW, corredata peraltro con alcune fotografie incredibili, che mi ha fatto riflettere, soprattutto un passaggio su quello che al momento è il suo boss, come direbbe lui, Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, di cui cui Ibrahimovic, come sappiamo, è Senior Advisor.

"Gerry che mi ha portato al Milan, alla fine mi ha dato un'opportunità a cui non potevo dire di no. Lui spinge, spinge forte, ora capisco perché ha successo, non molla mai. È il vero Wolf of Wall Strett, ottiene sempre quello che vuole". Ora non voglio mettermi a spiegare a Ibrahimovic la storia degli Stati Uniti d'America o la storia del cinema, ma Wolf of Wall Street, Martin Scorzese, 2013, è un film che racconta la storia di Jordan Belfort, un truffatore seriale che lungo le tre ore di film abusa di qualunque sostanza stupefacente ed alla fine viene arrestato per frode e riciclaggio di denaro e nella realtà è stato condannato a risarcire le sue vittime per un totale di 110 milioni di dollari.