Passerini: “Il Milan è fiducioso di chiudere Modric anche a breve”

Carlos Passerini ha parlato al sul suo canale Youtube in merito al calciomercato del Milan e Luka Modric in rossonero:

"Il Milan è fiducioso di chiudere Modric anche a breve. Farà 40 anni a settembre. Io credo che un giocatore di questo genere non possa far male al Milan. È uno di leadership e può dare soltanto una mano. E anche tecnicamente: Modric ha giocato 57 presenze l'anno scorso, più o meno 50 minuti di media a partita; significa che, se il giocatore sta bene e sta in condizione, se è integro come mi dicono essere, può dare una mano sul campo e dal punto di vista dell'esperienza".