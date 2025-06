Pasotto: “Il Milan di Allegri credo che giocherà con il 4-3-3”

"Appare chiaro che il sistema di gioco, quanto meno inizialmente, sarà il 4-3-3. Ci sono stati momenti lungo la scorsa stagione in cui è stato praticato, più che altro con modalità spurie. Dipendeva dalla posizione di Pulisic. Con Allegri, allenatore che gradisce l'ampiezza, il sistema dovrebbe essere più evidente. Soprattutto, la mediana a tre "vera" dovrebbe garantire quell'equilibrio in fase difensiva che il 4-2-3-1 della scorsa annata non aveva. Il perno di tutto, secondo il ds rossonero, sarà il centrocampista davanti alla difesa, che agirà piuttosto basso. Va ovviamente detto che, a livello di modulo, non esistono più tecnici integralisti. Si parte con un concetto base, poi il gioco evolve in altri modi: la stessa difesa a quattro rossonera dell'anno scorso in realtà mutava spesso in una linea a tre in fase di possesso.