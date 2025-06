Parla il presidente dello Sporting: “Gyokeres non andrà via per 65 milioni”

Frederico Varandas , presidente dello Sporting Lisbona, ha parlato a proposito di Viktor Gyokeres in merito ai 65 milioni di euro offerti dall'Arsenal per l'attaccante norvegese, accostato anche al Milan :

"Non dirò quale sarà il prezzo, il giocatore lo sa. Posso dirti che Viktor non se ne andrà per € 60 milioni più € 10 milioni, semplicemente non andrà via per questa cifra".