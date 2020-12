Papu Gomez non convocato, il calciatore interessa anche al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN

MIALNO – Non è stato convocato il Papu Gomez per la partita i domani tra la sua Atalanta e la Roma. Una notizia che amplifica le tante indiscrezioni di mercato sul futuro del giocatore, che sembra sempre più lontano da Bergamo. Lo strappo con Gasperini non è stato ricucito, nonostante il lavoro della società negli ultimi giorni. Nei giorni scorsi avevamo riportato come il giocatore fosse anche in orbita Milan, vista la situazione legata al rinnovo, o meno, di Calhanoglu con la società rossonera. L’esclusione a questo punto potrebbe essere propedeutica proprio alla cessione dell’argentino. Il Diavolo resta alla finestra però, perché l’età del calciatore potrebbe essere un ostacolo per il suo arrivo a Milanello. Nelle prossime settimana la situazione sarà più chiara, così come l’interesse del Milan. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<