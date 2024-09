Paganini: “Nessuna multa a Theo e Leao? Così via libera per tutti”

Paolo Paganini ha criticato il Milan per la scelta di non sanzionare Rafael Leao e Theo Hernandez per l'episodio avvenuto contro la Lazio

L’atmosfera intorno al Milan di Paulo Fonseca è già carica di tensione. Durante la pausa per il cooling break del secondo tempo, mentre i giocatori di Lazio e Milan si radunano attorno ai loro allenatori, Theo Hernandez e Rafael Leao rimangono invece dall’altra parte del campo, bevendo e osservando da lontano. Il messaggio sembra chiaro: prendono le distanze da Fonseca. Questo gesto scatena subito polemiche , con molti esperti del settore che hanno commentato la situazione e la scelta del club rossonero di non sanzionare i due ribelli.

Il giornalista Paolo Paganini ha criticato su X il Milan per la scelta di non sanzionare Leao e Theo Hernandez per l'episodio avvenuto contro la Lazio. Le sue dichiarazioni: "Il Milan ha deciso di non multare Leao e Theo, a questo punto ogni giocatore del Milan quando parla l’allenatore è libero di starsene per i cavoli propri. O no? Mi sembra una scelta democratica".