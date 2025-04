Orsolini: “Ci aspetta il ritorno, Milan o Inter? Che vinca la migliore”

"Non mi piace parlare di ipoteca, c'è una gara di ritorno da affrontare con impegno e rispetto per l'avversario, ma abbiamo messo le basi e siamo contenti perché venire a giocare qua non è mai facile. Abbiamo fatto un regalo doppio a Italiano, che non aveva mai vinto a Empoli. Io penso al Bologna, siamo diventati una bellissima realtà, la maglia del Bologna è la cosa più importante che occupa i miei pensieri. Non mi piace parlare del futuro, mi godo il momento. Milan o Inter? Vinca il migliore, ci godiamo il momento e poi attenderemo".