Ordine: “Milan? È dura la vita di Sergio Conceiçao, dopo Fonseca deve…”

"È dura la vita di Sergio Conceiçao. Più dura di quella vissuta nel giorno in cui cominciò la sua avventura sulla panchina del Porto. Ebbe bisogno di sette anni per farsi apprezzare e forse anche amare. A Milanello la vita da successore di Fonseca è molto più dura. Il Milan ereditato si trascina dietro tutte le fragilità conosciuti da mesi ormai, già durante l’ultima stagione di Pioli. È vero: è capace di attaccare con spirito ribaldo, specie se si accende il talento di Rafa Leao, può presentarsi una, due, tre volte dalle parti del Girona e sbattere contro palo e traversa prima di conoscere la modesta soddisfazione di un gol.

Ma poi? Ecco, poi c’è l’altra faccia del Milan ed è la solita faccia di una squadra che difende male. Mai organizzata, perdendo qualche duello di troppo, lasciando qualche varco rischioso in area e chiamando il suo portiere capitano al lavoro più importante. Ed è questa “doppiezza” che continua a frenare il cammino di una squadra che persino nei tre giorni felici della Supercoppa d’Italia vissuti in Arabia non conobbe mai una promettente continuità. Addirittura ebbe bisogno di finire sotto nel risultato per trovare il prodigioso rimbalzo, come in una giornata della borsa milanese a piazza Affari.