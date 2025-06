Ordine: “Il Milan è cambiato? Al momento possiamo dire di si”

"È davvero cambiato il nuovo Milan ? A giudicare dalle prime mosse, la risposta è una sola: assolutamente sì. Perché la presunzione, coltivata nell’epoca del dopo Maldini, di poter fare calcio ad alto livello senza dotarsi delle figure classiche di un ds e ricorrendo al profilo “di un allenatore, non un manager”, parole e concetto espresso da Zlatan Ibrahimovic per spiegare il no a Conte e l’apertura di credito a Paulo Fonseca, è ormai sepolta in qualche scantinato di casa Milan.

Il primo incontro pubblico di Tare, accompagnato dall’ad Furlani, organizzato in modo informale, è stato scandito da una regola d’ingaggio molto elementare: impegno a rispettare l’embargo per televisioni, siti e social scaduto alle 23.45 per non “bruciare” il lavoro della carta stampata che arriverà in edicola alcune ore dopo, questa mattina cioè. Se questa è la presentazione del nuovo responsabile della comunicazione di casa Milan, Francesca Montini, esperienza passata alla Ferrari di Maranello, già da qualche mese al lavoro, si tratta di un debutto felice perché segnala la sensibilità verso il ruolo e il lavoro della carta stampata e mette tutti i media sullo stesso piano Furlani e Tare hanno risposto a ogni tipo di domanda, assumendo impegni e delineando scenari. Le prossime settimane diranno se sono riusciti nell’intento di centrare tutti gli obiettivi. Uno lo hanno già raggiunto".