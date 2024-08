Ordine: “Ero scettico su Fonseca, ora servono risposte dai chi lo ha scelto”

Allegri possibile alternativa per la panchina del Milan?

"Allegri appartiene a quella categoria di allenatori per i quali c'è una sorta di allergia negli uffici di Casa Milan. Se fossi deputato a scrivere un eventuale sostituto di Fonseca non metterei sicuramente Allegri".

"Ero tra gli scettici quando è arrivato Fonseca, però mi sono fatto da parte. Mi sono detto: non lo voglio giudicare sulla base di ciò che dicono a Roma, voglio giudicarlo dal lavoro. Adesso la risposta deve arrivare da chi lo ha scelto e due sono i quesiti: c'è feeling in questo momento tra le idee di Fonseca e l'apprendimento della squadra? Secondo: Fonseca in questo momento si sta rendendo conto di qualche errore?".