Nuovo Stadio del Milan: arriva un importante novità sul futuro impianto

Uno dei temi più caldi in casa Milan nel corso delle ultime settimane è senza ombra di dubbio quello relativo al Nuovo Stadio, per cui è emersa un’importante novità. Come noto, infatti, il club rossonero sarebbe intenzionato ad edificare il nuovo impianto per il futuro nel Comune di San Donato, nell’area San Francesco. Nonostante la possibilità di ristrutturare San Siro, il Diavolo sembra essere orientato verso la costruzione di una nuova struttura. E le ultime indiscrezioni portano proprio in quella direzione.
Come riferito infatti dal quotidiano ‘Il Giorno’ il presidente del Milan, Paolo Scaroni, avrebbe inviato una lettera al governatore della Lombardia, Attilio Fontana. In questa si legge che ‘c’è il fermo intendimento di perseguire l’obiettivo di edificare un nuovo stadio nell’area San Francesco del Comune di San Donato Milanese’. In questo modo scendono le quotazioni di una possibile ristrutturazione dello stadio San Siro, ipotesi per cui c’era stato un incontro qualche settimana fa. Il club rossonero, ormai, sembra remare in una direzione sola.