Notizie Milan – Zlatan Ibrahimovic, obiettivo rinnovo

MILANO – Il Milan e Zlatan Ibrahimovic. La società rossonera e l’attaccante svedese continueranno insieme almeno fino alla fine di questa stagione e poi? Paolo Maldini prima del Derby di Milano ha confidato ai giornalisti come il Diavolo sia già al lavoro per trovare un nuovo accordo con il giocatore e il suo agente. Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, si sta lavorando proprio su questa strada. Il Milan, infatti, vuole rinnovare con il suo attaccante almeno per un altro anno, fino al 2022, anche in virtù della prestazione di Ibrahimovic contro l’Inter. Lo svedese è il leader indiscusso della squadra e la dirigenza non lo vuole perdere. Inoltre il nuovo possibile accordo con il numero undici rossonero potrebbe anche agevolare il rinnovo di Gigio Donnarumma, anche l’estremo difensore è in scadenza quest’estate e anche lui è assistito da Mino Raiola.