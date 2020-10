Calciomercato Milan – Un baby fenomeno nel mirino: contatti già avviati!

Calciomercato Milan – Trattativa avviata per un nuovo gioiello

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Gli acquisti estivi, soprattutto quelli in extremis di Tonali ed Hauge, hanno chiarito la visione del club rossonero. È sempre più in voga nel calcio europeo la tendenza a plasmare una squadra con giovani talenti prodigiosi. Ragazzi sui quali puntare sia per provare ad effettuare eventuali plusvalenze o sui quali confidare per il raggiungimento di obiettivi di spessore. Il Lipsia, società calcistica tedesca, ne è il simbolo per eccellenza. Il gruppo Elliott ha cominciato a percorrere questa strada, eccezion fatta per il solo ed unico Zlatan Ibrahimović (sempre più vicino al rinnovo). Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, un altro “baby fenomeno” sarebbe finito nel mirino di Massara e Maldini.

Stiamo parlando di Adam Hložek. Jolly offensivo. Classe 2002. Il 18enne, alto 1 metro e 86 centimetri, può ricoprire diversi ruoli del reparto d’attacco. Nasce come seconda punta ma può tranquillamente essere adattato come ala destra o sinistra. Attualmente gioca nello Sparta Praga. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diverse big europee e gli occhi sempre vigili dei due dirigenti rossoneri hanno immediatamente adocchiato il giovane talento ceco. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti con il club e con il ragazzo. L’operazione però non sarebbe indolore. Lo Sparta Praga conosce le potenzialità del suo gioiello e avrebbe fissato il prezzo.

Secondo quanto riportato dal portale iberico, il club ceco valuterebbe il cartellino del calciatore ben 15 milioni di euro. Al Milan adesso non rimane altro che valutare la fattibilità dell'operazione. Il calciomercato è virtualmente sempre aperto e i due dirigenti rossoneri lo sanno. L'acquisto di un giocatore così giovane oggi, potrebbe trasformarsi in un grande colpo in prospettiva futura.