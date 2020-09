Notizie Milan – Vlahovic, prestazione da dimenticare e le voci di mercato

MILANO – Dusan Vlahovic è reduce da una partita tutt’altro che memorabile contro l’Inter, prestazione molto simile quella con il Torino e il portale firenzeviola.it, ha fatto il punto della situazione. L’attaccante serbo, infatti, gode ancora di parecchio mercato, nonostante sia l’unico attaccante viola che non ha trovato il goal, dalla ripartenza dello scorso campionato. Commisso ha rifiutato diverse offerte di prestito per il giocatore, ma serve un’inversione di tendenza. Oppure il giocatore potrebbe essere lasciato andare, a titolo temporaneo. Anche il Milan sembravo interessato a Vlahovic, l’ex Partizan Belgrado era finito nel mirino rossonero come vice Ibrahimovic. Il suo futuro a Firenze resta molto incerto, ma non per volere della società gigliata.