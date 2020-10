Notizie Milan – Vittoria nel Derby, ecco da quanto manca

MILANO – Domani andrà in scena il Derby di Milano, il Diavolo non vince la stracittadina da più di quattro anni. L’obiettivo è ovviamente vincere contro l’Inter, anche perché il Milan è a bottino pieno in campionato. L’ultima affermazione contro i nerazzurri risale infatti, in trasferta, a ben dieci anni fa. Al 7 novembre 2010, 0-1 con rigore di Ibrahimovic. L’ultima affermazione casalinga invece è datata 31 gennaio 2016. Ma attenzione perché nel frattempo sono arrivate anche altre pesantissime novità in casa rossonera. Sta circolando una voce terribile, i tifosi tremano: notizia da incubo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA