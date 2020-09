Notizie Milan – Vice-Ibrahimovic: la soluzione è in casa

MILANO – Il goal al Monza , ma non solo. Lorenzo Colombo ha convito tutti: mister Pioli e la dirigenza del Milan, nella prossima stagione sarà aggregato alla prima squadra e potrà crescere sotto l’ala protettiva di Zlatan Ibrahimovic. Una scelta che cavalca quelle che sono state le scelte legate a calciatori come Calabria, Donnarumma, De Sciglio e Darmian. Senza dimenticare che in rosa c’è anche Gabbia, anche lui prodotto del vivaio rossonero. La scelta sul vice-Ibra sembra quindi essere fatta e Colombo potrà allenarsi e imparare dai grandi andando ad insidiare Leao, per un posto dietro allo svedese. Il Milan nei mesi scorsi aveva dimostrato di puntare sul ragazzo, avendo trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale fino al 2024, adesso arriva la nuova conferma.