Notizie Milan – Una vittoria per superare la fase a gironi

MILANO – Passaggio ai sedicesimi di Europa League. Questo è l’obiettivo del Milan, che questa sera (alle 18:55) scenderà in campo contro il Celtic di Glasgow. Se in Scozia l’ostacolo è stato aggirato abbastanza facilmente, a San Siro i rossoneri giocheranno prestando attenzione anche alle notizie che arriveranno dalla Francia. Il Lille, capolista del girone, infatti giocherà contro lo Sparta Praga, terzo a una lunghezza dal Diavolo nel Gruppo H, allo stesso orario dei rossoneri. La squadra di Pioli vuole ipotecare il passaggio del turno e per farlo serve ovviamente un vittoria, insieme a quella della squadra francese. In questo caso sarà qualificazione automatica. Con un pareggio dei francesi o una loro sconfitta, allora tutto sarà rimandato all’ultima giornata. quando Milan e Sparta Praga saranno una difronte all’altra.

