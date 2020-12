Notizie Milan – Un obiettivo dei rossoneri si allontana

MILANO – Pepè al Milan. Lo avevamo raccontato, i rossoneri sono interessati all’esterno offensivo in forza all’Arsenal, stando però agli ultimi aggiornamenti riportati dal portale calciomercato.com, la dirigenza del Diavolo avrebbe deciso di virare su altri obiettivi. Troppo alti i costi dell’eventuale operazione. La squadra inglese infatti ha versato più di 80 milioni di euro per acquistarlo e un’eventuale partenza arriverà solo davanti ad una ricca proposta. Il Milan quindi ha deciso di pesare ad altri profili per quella zona di campo. Il favorito, almeno nelle intenzioni della società, resta Florian Thauvin del Marsiglia. L’esterno resta vicino alla scadenza contrattuale con la squadra francese. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA