Notizie Milan – Un nuovo portiere nelle mire della dirigenza

MILANO – Il Milan cerca un portiere. Non il titolare, nonostante le nuove difficoltà per il rinnovo di Donnarumma, i rossoneri sono alla ricerca di un secondo che possa garantire affidabilità. Tuttsport, in edicola questa mattina, ha aggiunto un altro un altro nome alla lista: Vito Mannone. L'estremo difensore italiano vanta un passato in Premier League, con l'Arsenal. attualmente è di proprietà del Reading, ma gioca in prestito all'Esbjerg, nella Serie A danese. Comunque il preferito resta Asmir Begovic, che tornerebbe volentieri al Milan, dopo la seconda parte di stagione in rossonero l'anno scorso. Restano in piedi anche le piste che portano a Consigli del Sassuolo e Sportiello dell'Atalanta.