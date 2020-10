Notizie Milan – Un difensore è sempre nei pensieri della dirigenza

MILANO – Il Milan non sarebbe intenzionato a rinunciare a Simakan dello Strasburgo. Il difensore è stato a lungo inseguito dai rossoneri nell’ultima sessione estiva di calciomercato, senza però riuscire ad arrivare al calciatore. Nonostante l’offerta da 15 milioni di euro, messa sul piatto dal Diavolo. A Gennaio sarà fatto un nuovo tentativo, il calciatore è rimasto nei piani della società meneghina e il Milan cercherà di regalare a Stefano Pioli un nuovo centrale di spessore. Simakan è un nome che non è stato depennato dalla lista. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità di mercato in casa rossonera. Colpo di scena, annuncio improvviso: “Trattativa avviata, può arrivare subito!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA