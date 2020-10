Calciomercato Milan, colpo di scena: “Contatti avviati, può arrivare subito!”

Calciomercato Milan – Contatti avviati: possibile colpo a costo zero

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Non è certo un caso che in ambiente rossonero si parli sempre di calciomercato. Di notizie e indiscrezioni infatti ne spuntano ogni giorno e lo stesso Paolo Maldini ha confessato che già a gennaio il Milan è pronto ad intervenire. Il dt è stato chiaro: il club coglierà le occasioni che gli si presenteranno. Ed è proprio di una ghiotta occasione che vi parliamo oggi. Già perché alcune indiscrezioni dalla Spagna parlano di un possibile colpo a parametro zero che il Milan potrebbe chiudere anche subito.

Secondo quanto riportato da todofichajes.net, i rossoneri avrebbero messo nel mirino il centrale difensivo Ezequiel Garay, con il quale starebbero già trattando. Il difensore argentino in questo momento è svincolato e potrebbe dunque arrivare a parametro zero sin da subito. Con i suoi 33 anni e una grande esperienza internazionale, Garay potrebbe dare manforte al Milan che, soprattutto in quel reparto, avrebbe bisogno di allargare le rotazioni. Massara e Maldini lo sanno e le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna lasciano intendere che i due si siano mossi concretamente. L’ottimo rapporto con il procuratore del calciatore potrebbe essere la chiave per vederlo in rossonero.

È Jorge Mendes infatti l'agente di Garay, con cui i rapporti sono ottimi. Questo potrebbe essere l'asso nella manica di Massara e Maldini visto che, trattandosi di un usato garantito, le concorrenti non mancano. Bisognerà conoscere le reali pretese del giocatore dal punto di vista economico: sarà difficile che il Milan conceda un ingaggio pesante ad un calciatore over 30. In ogni caso, potrebbe rivelarsi un ottimo affare per tamponare l'emergenza difensiva. Nei prossimi giorni capiremo se le indiscrezioni spagnole saranno davvero confermate.