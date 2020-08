Notizie Milan – Ufficializzata l’amichevole con il Monza

MILANO – Anche il Milan sta per tornare in campo! Dopo quasi un mese dalla fine del campionato di Serie A, la prossima settimana il club rossonero affronterà in un’amichevole il Monza.

Ad annunciarlo è la stessa società, attraverso un post sul suo profilo Twitter ufficiale. Sabato 5 settembre alle 20:45, i rossoneri affronteranno in una sfida amichevole contro la squadra degli ex Berlusconi, Galliani e Brocchi. Il match verrà trasmesso in diretta su Milan Channel e su Dazn. Finalmente, dopo quasi un mese, il Milan torna in campo.