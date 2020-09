Notizie Milan – UFFICIALE: Sangaré è un nuovo calciatore del PSV

MILANO – Sfuma un obiettivo di mercato, per il centrocampo del Milan. Ibrahim Sangaré è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. L’ex Tolosa era stato accostato anche ai rossoneri, in questa sessione estiva, ma alla fine il club olandese l’ha spuntata. L’annunciato è arrivato sui canali social del PSV, che ha accolto il giocatore. Il calciatore ha firmato il suo nuovo contratto, che lo legherà per i prossimi cinque anni ai biancorossi. Il Milan adesso si concentrerà su altri obiettivi di mercato.