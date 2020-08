Notizie Milan – UFFICIALE Ibra rinnova fino al 2021

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan:

Il Milan è lieto di annunciare che Zlatan Ibrahimović ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno 2021.

Il campione svedese ha iniziato il suo viaggio con il Club nel 2010 quando ha collezionato 85 presenze e segnato 56 gol in un periodo che ha fruttato anche uno Scudetto e una Supercoppa. Ibrahimović è tornato al Milan a gennaio di quest’anno e ha contribuito in modo significativo al ritorno del Milan in Europa, segnando 11 gol in 20 partite, raggiungendo il traguardo delle 100 presenze con i rossoneri.

Oggi Zlatan Ibrahimović si è riunito ai compagni e allenatore Stefano Pioli al Centro Sportivo di Milanello, dove ha preso parte al suo primo allenamento della stagione.