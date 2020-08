Notizie Milan – Tuttosport: rivoluzione a centrocampo

MILANO – “Inter-Milan, doppia rivoluzione a centrocampo“, Questo il titolo scelto da Tuttosport, per l’edizione odierna, riguardo la squadra rossonera. Il quotidiano sportivo si è concentrato sul possibile arrivo di Sandro Tonali al Milan. Da contraltare c’è la scelta dei nerazzurri, che sembra abbiano deciso di puntare su Vidal, mettendo in secondo piano il centrocampista del Brescia, scelta che dovrebbe aver favorito il Diavolo. Sempre secondo Tuttosport le due trattative sembrano essere ben avviate e addirittura in dirittura d’arrivo. Nonostante il ritorno di Ibra quindi, il possibile arrivo di Tonali non perde la sua carica mediatica, i rossoneri sono vicini al colpaccio.