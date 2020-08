Notizie Milan – Tutto fatto per il rinnovo di Hakan Calhanoglu

MILANO – Tuttosport fa chiarezza anche sul rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, infatti, il turco e la società rossonera avrebbero trovato l’intesa sul nuovo accordo. Il numero dieci del Diavolo si legherà al club meneghino fino al 2024 e guadagnerà 3 milioni di euro all’anno. Il contratto attuale dell’ex Bayer Leverkusen scadrà nel 2021 e la dirigenza del Milan nell’ultimo periodo ha lavorato per evitare il rischio di perdere il calciatore a parametro zero. Tutto fatto quindi, manca solo l’ufficialità anche per questa operazione, che dovrebbe arrivare a breve. Il Diavolo sembra essere inarrestabile.