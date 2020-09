Notizie Milan – Tonali sta sostenendo le visite mediche

MILANO – Finalmente ci siamo: è arrivato il Tonali-day! Il giovane centrocampista è stato appena acquistato dal Milan, che lo ha prelevato dal Brescia in prestito con diritto di riscatto. Il classe 2000 sta per iniziare la sua nuova avventura in Serie A, con la squadra che tifa sin da quando era bambino.

Come riportato da gianlucadimarzio.com, questa mattina il giocatore è arrivato a Milano e, in questi minuti, sta sostenendo le visite mediche di rito. In seguito ai test fisici, Sandro Tonali si dirigerà oggi pomeriggio a Casa Milan, il quartier generale del club, dove porrà la firma sul suo nuovo contratto. Dopodiché, mancherà solo l'ufficialità e la prima posa con la maglia rossonera numero 8.