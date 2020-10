Notizie Milan – Tonali e Gabbia sulla via del ritorno, ma su voli differenti

MILANO – Sky Sport ha fatto il punto della situazione sui calciatori rossoneri impegnati con la nazionale azzurra. Gabbia e Tonali infatti sono sulla via del ritorno, ma su voli differenti. Questo perché il giovane difensore è risultato positivo al Covid-19, confermato anche dal comunicato del Milan. La scelta ovviamente di dividere i due giocatori, ma non solo è legata proprio al Coronavirus, con i calciatori positivi, più un membro dello staff su un aereo differente da chi invece ha avuto risposta negativa dal tampone effettuato. C’è da puntualizzare anche che li azzurri sono sulla via del ritorno nonostante la richiesta di quarantena, per tutto il gruppo squadra Under 21, da parte delle autorità islandesi. Ma attenzione perché nel frattempo sono arrivate anche altre pesantissime novità in casa rossonera. Scatta l’allarme rosso, pessime notizie per Pioli: ecco cosa può succedere ora! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA