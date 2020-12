Notizie Milan – Tocca ancora a Gabbia, sarà lui il sostituto di Kjaer

MILANO – Tocca di nuovo a Matteo Gabbia. Il giovane centrale del Milan era già stato chiamato in causa con continuità visto l’infortunio di Romagnoli, che pregiudico l’inizio di stagione del capitano rossonero. Contro il Celtic si è fermato Simon Kjaer, che ha chiesto il cambio all 11′ del primo tempo della gara di Europa League. Sarà ancora il prodotto del vivaio rossonero a giocare al posto di uno dei due centrali del Diavolo. Mateo Musacchio è ancora fermo ai box, l’argentino non ha ancora fatto il suo debutto stagionale. Duarte non convince Pioli. Senza dimenticare che manca ancora un po’ alla finestra di mercato invernale. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA